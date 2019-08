Gewitter rollen an: Zeig uns deine Wetter-Fotos

In den Abendstunden erreichen teils heftige Gewitter auch die Bundeshauptstadt.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Das Tief Xaver bereitet uns vor demeinen turbulenten Mittwoch: Energiereiche und schwüle Luft wälzt sich Richtung Österreich, von Westen her bringt die Strömung kräftige Gewitter.Am frühen Abend galt für weite Teile Oberösterreichs und Niederösterreichs, sowie die nördliche Steiermark bereits eine rote Gewitter- und Hagelwarnung. Im Laufe des Abends wird die Unwetterfront auch die Bundeshauptstadt erreichen, wo die Gewitter auch heftig ausfallen können und stürmischen Westwind bringen.