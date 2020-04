Mädchen für Gigi! Keiner erkannte Insta-Easteregg

Gigi und Bella Hadid haben verraten, welches Geschlecht Gigis Baby haben wird. Es dauerte Tage, bis ihr die Follower auf die Schliche kamen.

Am Wochenende feierte Gigi Hadid ihren 25. Geburtstag. Mit dabei waren Schwester Bella und Gigis Freund Zayn Malik. Kurz danach kam heraus, dassist. Der Vater ist Ex-One-Direction-Star Zayn Malik.Was aber keiner mitbekam: Die Geburtstagsfeier war auch eine Gender-Reveal-Party. An den Luftballons, die die Schwestern in Händen halten ist je ein rosa und ein blaues Band gebunden. Ein versteckter Hinweis (Easteregg, Anm.) verriet auch schon das Geschlecht von Gigis Baby.Bella postete ebenfalls fleißig von der Feier, die auf der Farm der Hadids stattfand. Auf einer der Fotos in Bellas Instastory stand ein rosa Sackerl auf dem Tisch, der Aufdruck war mit einem Emoji abgedeckt. Deshalb dauerte es auch so lang, bis jemandem auffiel, dass es die Verpackung beim US-Supermarkt Target um 4,59 Dollar zu kaufen gibt. Der Aufdruck: "Hello Little One".Inzwischen bestätigte auch eine "Quelle aus der Familie" gegenüber " TMZ ", dass der Familienzuwachs ein Mädchen ist. Gigi ist in der 20. Schwangerschaftswoche. Die Hälfte hat sie also schon hinter sich. Wenn alles gut geht sollte das Baby also im September kommen.