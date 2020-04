Gin Tonic als Geheimwaffe gegen Heuschnupfen?

Tabletten, Nasenspray und Augentropfen - das sind die üblichen Medikamente für Pollenallergiker. Eine Studie aus Großbritannien will die Lösung nun ganz wo anders gefunden haben: im Alkohol.

Gin besser als Bier

Der Frühling ist da und trotz Corona wird die Lust auf Bewegung im Freien immer größer. Doch für einige ist der Frühling, Maske hin oder her, eine Tortur. Allergiker können kaum einen Schritt vor die Tür setzen, ohne niesen zu müssen und einen Schnupfen zu bekommen.Gängige Mittel sind Augentropfen, Nasensprays oder spezielle Tabletten. Doch laut einer britischen Studie könnte eine ganz besondere "Arznei" eine Linderung der Symptome bewirken."Alkohol ist keine Lösung", könnte also in diesem speziellen Fall eine falsche Annahme sein. Laut einer Studie von "Asthma UK" hat das Mischgetränk Gin Tonic eine spezielle Funktion für Pollen-Allergiker.Der Grund dafür: Laut den Forschern befinden sich in klaren Alkoholgetränken wie Gin, oder auch Wodka, wenig Histamine und Sulfite. Es sind aber genau jene Inhaltsstoffe, die Symptome von Allergikern verstärken können. Heißt konkret: Sind bereits Symptome vorhanden, sollte bei der Grillparty das Bier oder der Wein stehen gelassen werden und zum beliebten Longdrink gegriffen werden.