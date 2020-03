Bei komplexen Fragen ruft Mathe-Hotline zurück

Schuldirektor Glattauer gibt Noten. Heute: Mathe-Hotline eher lauwarm, sowie Schulärztinnen: Ist da jemand? Und Cordula Grün wird Hofer Jacqueline.

Seit ein paar Woche gibt es die Mathe-Matura-Hotline. Sehr heiß läuft diese Line ja nicht, wie ich höre, aber bitte. Unter ☎ 01/531 20 99 99 sitzen jedenfalls fünf Experten, die aufklären und, wie es heißt, "bei komplexeren Fragen zurückrufen". Wobei ich mir da auch eine komplexere Frage stelle, nämlich die, wofür die AHS-Matura noch gut ist. Als Eintrittskarte für ein Studium nicht mehr, denn da selektiert man mit Aufnahmeprüfungen. Und auf anderem Weg schmeißen sie einem die Matura nach: Berufsreifeprüfung, Lehre mit Matura NEU, jetzt auch noch Krankenpflegeschule mit Matura, abgespeckt auf M, D, Fremdsprache, Wahlfach. Wer tut sich da bitte noch die AHS-Matura an?Zu meiner letzten Kolumne gratulierte mir-Leserin und Kollegin Johanna Z., erstens, weil auch sie bei dem Wort Corona immer den Song "My Sharona" in den Kopf bekomme, und zweitens, weil sie den österreichischen Corona-Zugang "Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben" trotz aller aktueller Dramatik für sehr wohltuend halte. Allerdings frage sie sich, von welcher Schulärztin ich schreibe. "Gibt es Schulärzte überhaupt noch? An meiner Schule nicht, in der Nachbarschule auch nicht. In die Schule meiner Kollegin im Nachbarbezirk, 30 Autominuten entfernt, kommt eine für eine halbe (!) Stunde. Pro Woche." Tja, krank werden oder verletzen darf sich ein Kind in der Schule halt nicht mehr."Was Sie nie über Lehrer wissen wollten" heißt das Abschiedsprogramm des Kabarettisten Markus Hauptmann, hauptberuflich "Herr Lehrerin" an einer Wiener Volksschule. Wie er aus Hans Mosers "Hallo Dienstmann", "Hallo Schulwart" macht und "Cordula Grün" zu "Hofer Jacqueline" werden lässt, ist schon SEHR lustig. Toll auch sein Bühnenpartner, Pianist und Sänger Martin Mader.