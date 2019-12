Glattauer: Schwimmbad nur für Muslime?

Schuldirektor Glattauer gibt Noten. Heute: Schwimmbad nur für Muslime? Geld oder weg mit der Schulpflicht! Und: Klima-Streik macht Schule

Schwimmbad nur für Muslime?

Note: Sehr gut gesagt

Glattauer gibt Noten

Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.

Jeden Montag vergibt er in einer Kolumne für "Heute" Schulnoten.



Geld oder weg mit der Schulpflicht!

Note: Nicht genügend

Klima-Streik macht Schule

Note: Sehr gut

Inlese ich, dass ein Frankfurter Geschäftsmann ein Schwimmbad exklusiv für Muslime bauen lassen will, Geschlechtertrennung inklusive. Zum Glück hat der Mann für diese "Marktlücke" immer noch keinen Investor gefunden, denn was kommt als Nächstes? Ein eigenes Fußballstadion für Buddhisten in gelben T-Shirts? Ein eigenes Kino für Juden, die Pizza lieben? Der Filmemacher Erwin Wagenhofer meinte anlässlich des Kinostarts seines Films "But Beautiful" auf Ö1, dass er das männliche Prinzip des Trennens (im Gegensatz zum weiblichen Prinzip des Zusammenfügens) für den Hauptgrund für das aktuelle Gesellschaftsdesaster hält. Seh ich auch so!Zu meiner Kolumne über einen Buben (6), an dem sich tapfere Lehrerinnen in Wien gerade die Zähne ausbeißen: 90 Prozent dieser armen Teufel (im wahrsten Sinne des Wortes) kommen aus dem EU-Osten von Ungarn bis Moldawien – 0 erzogen, 0 sozialisiert, oft Opfer häuslicher Gewalt, psychisch beschädigt – und müssen hier in eine Schule, die mit ihnen heillos überfordert ist. Lösung: Irgendwer (Brüssel?) muss endlich das Geld dafür hergeben, das diesen Kindern eine integrative 1:1-Spezial-Betreuung/Erziehung ermöglicht. Als einzige Alternative sehe ich nämlich, sie von der Schulpflicht zu befreien, so lange, bis sie klassenfit sind. Zum Schutz a) unserer Lehrerinnen und b) Tausender anderer Kinder.Womit Wiens Schulen-Chef ohne kleinlautes Wenn und Aber am Freitag ALLEN Lehrerinnen die Gelegenheit gab, ihre Schüler aktiv für eine mutigere Klima-Politik eintreten zu lassen. Danke!