Brezina verschenkt E-Book mit Glücks-Tipps

Vielschreiber Thomas Brezina leistet einen Beitrag für mehr Glück in Zeiten der Corona-Krise und stellt seinen neuen Glücks-Ratgeber kostenlos zur Verfügung.

Kult-Autor Thomas Brezina verschenkt Glücks-Tipps in Corona-Zeiten. Gemeinsam mit seinem Verlag "edition a" verschenkt er ein E-Book mit dem Titel „Auch das geht vorbei – Glücklich bleiben in schweren Zeiten". Eine schöne Geste.Brezina gibt darin Ratschläge gegen Sorge, Angst und Panikattacken, und erzählt darüber, wie man ein Lächeln bewahrt, wenn zuhause die Decke auf den Kopf fällt - was in dieser Zeit schnell passieren kann. (sei es aufgrund von zu viel oder zu wenig Gesellschaft)Im Buch beschreibt er auch das Ritual eines "Freude-Alphabes". Dabei sucht man sich zu jedem Buchstaben im Alphabet etwas, das einem Freude bereitet. Immerhin sind positive Gedanken momentan noch mehr als sonst in unseren kleinen Alltagskrisen realitätserhaltend. „Wir müssen jetzt auch unser seelisches Immunsystem stärken", sagt Brezina."Derzeit ist es wichtiger als je zuvor, auf die eigene Gesundheit und damit auf die Gesundheit vieler anderer zu achten. Eine besondere Rolle spielt dabei aber die innere Gesundheit und Kraft", sagt Brezina. Das Buch steht ab sofort auf der Website des Verlags als Gratis-Download zur Verfügung.