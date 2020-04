Jeder googelt jetzt: Hat McDonald's offen?

Die Google-Suche offenbart, was die Österreicher in der Corona-Krise am meisten interessiert. Uneinholbar vorne: Wann es wieder Fast Food zu kaufen gibt.

So kriegst du bei McDonald's neue Pommes

"Hat McDonalds offen?". Das ist die meistgesuchte Frage auf Google derzeit. Dicht gefolgt von: "Hat McDrive offen?" Die Antwort gibt McDonald's selbst: "Unsere Restaurants sind vorübergehend geschlossen", heißt es. Das gilt damit auch für die Autoabhol-Stationen McDrive. Wann McDonald's wieder aufsperrt, ist derzeit unklar. Aber: Man kann sich Essen online bestellen und liefern lassen.Weiter geht es im Ranking mit anderen Geschäften: "Hat Libro offen?" folgt auf Platz drei, dahinter die Fragen nach KiK, Möbelix, H&M, den Messepark, New Yorker, Nespresso am Graben in Wien und dem Discounter Action. Bei Libro haben jene rund 100 Filialen, die unter 400 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, seit Dienstag wieder offen - die Liste gibt es hier Bei KiK gilt das Gleiche, eine Filialliste gibt es hier nicht. Dafür gibt man Bescheid, dass alle Filialen voraussichtlich mit 2. Mai öffnen werden. "Unsere Verkaufsfilialen und Restaurants bleiben voraussichtlich bis 1. Mai geschlossen", heißt es bei Möbelix, wo nach kein Geschäft offen ist. "Vorübergehend geschlossen" heißt es auch bei H&M, wo noch kein Öffnungstermin ersichtlich ist. Voraussichtlich wird das aber auch der 2. Mai sein.Geöffnet hat der Messepark in Vorarlberg, allerdings sind noch nicht alle Geschäfte darin offen - eine Übersicht gibt es hier . "Hat New Yorker morgen offen?" Nein, leider nicht, hier heißt es auch "vorübergehend geschlossen", ebenso bei Nespresso am Wiener Graben, wo man ebenfalls auf den Mai hoffen dürfte."Wir eröffnen nach und nach wieder unsere Filialen", heißt es bei Action. Und: "Unsere Mitarbeiter arbeiten hart, um Ihnen täglich die wichtigsten Artikel, wie Nahrungsmittel und Getränke, Pflegeartikel, Handwerksbedarf, Haustierfutter, Gartenartikel und einige Reinigungsartikel zur Verfügung zu stellen. Leider dürfen wir derzeit keine anderen Artikel verkaufen. Aufgrund von rechtlichen Bestimmungen, sind derzeit nicht alle unsere Filialen geöffnet." Eine Übersicht der Filialstandorte gibt es hier. Wenn schon McDomald's die Liste der meistgesuchten Begriffe dominiert, dann wird wohl ein anderes Thema bei den Top-aufsteigenden Suchen vorne sein? Nein! In den vergangenen sieben Tagen ist die Suche "Wann öffnet Mcdonald's wieder?" um 5.000 (!) Prozent stärker abgerufen worden. Eine ebenso große Steigerung verzeichnet "Welche Geschäfte haben offen WKO", womit eine Übersicht der Wirtschaftskammer gesucht wird."Rezession", also ein negatives Wirtschaftswachstum in mindestens zwei aufeinander folgenden Quartalen, kommt auf 1.000 Prozent mehr. Dahinter folgt "Rezession was ist das?". Ebenso mit 5.000 Prozent mehr trenden derzeit die Suchbegriffe "Härtefallfonds Antrag" und "Härtefallfonds Familien".