Google-Suchen zu Fitness-Studios steigen stark an

Was hat die Österreicher in der Corona-Krise die jüngsten sieben Tage interessiert? Google verzeichnet starke Anstiege bei Fitness-Studios und Spielplätzen.

Wie viele Leute sind in den USA am Coronavirus gestorben?" Das ist die am stärksten im steigen begriffene Suchanfrage der Österreicher in der Google-Suche. Antowrt: In den USA sind Wissenschaftern zufolge seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 60.000 Menschen durch eine Infektion mit dem Virus ums Leben gekommen (Stand Mittwochnachmittag).Dahinter folgt bereits die Frage, wann die Fitness-Studios wieder öffnen können. Die Fitnessstudios in Österreich sind seit 16. März geschlossen. Das hat bald ein Ende. "Fitnessstudios können ab 29. Mai wieder aufsperren", erklärte Sport-Minister Werner Kogler vor einigen Tagen. Wie die schrittweise Öffnung der Fitnessstudios beziehungsweise das Training in Zukunft allerdings genau aussehen könnte, dafür gibt es noch keine konkreten Pläne.Auf Platz 4 folgt die Frage nach den Spielplätzen in Österreich. In Wien sollen die Spielplätze bereits am 4. Mai öffnen. Dieser Termin soll auch für alle anderen Bundesländer gelten. "Seit wann gibt es das Coronavirus?" findet sich noch vor den Spielplätzen auf Platz 3. Eine Antwort ist nicht so leicht, denn "das Coronavirus" gibt es nicht. Die ersten Coronaviren wurden bereits Mitte der 1960er Jahre beschrieben. Die von der chinesischen Stadt Wuhan ausgegangene aktuelle COVID-19-Pandemie wird auf ein bis dahin unbekanntes Coronavirus zurückgeführt, das den Namen SARS-CoV-2 erhielt."Wie viele Coronavirus-Infizierte sind es in Österreich?" kommt danach. Mit Stand Donnerstag um 9.30 Uhr gab es in Österreich 15.452 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 584 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 12.907 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 502 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 128 der Erkrankten auf Intensivstationen."Wie ist das Coronavirus entstanden?" Eine Frage, die bisher nicht beantwortet werden kann. Spekuliert wird damit, dass das neuartige Coronavirus von Fledermäusen über Schuppentiere auf den Menschen übergegangen ist. Gesichert ist dies allerdings nicht. Auch "Woher kommt das Coronavirus?" kann nicht gesichert beantwortet werden. Ferst steht, dass die ersten Fälle in der chinesischen Region Wuhan gemeldet wurden."Wie viele Coronavirus-Infizierte sind es in Wien?" Dazu gibt es wiederum aktuelle Informationen. Stand Donnerstag, 30. April 2020, 8 Uhr, sind in Wien 2.492 Erkrankungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt - unverändert zu gestern - 130. 1.808 Personen sind genesen.Gegoogelt wird auch: "Wann darf man sich wieder mit Freunden treffen?" Die Antwort lieferte trotz zuvor missverständlicher Formulierungen die Regierung jüngst: Treffen waren nie verboten, es seien aber die Auflagen wie Sicherheitsabstand einzuhalten und es müsse auch überlegt werden, ob Treffen sinnvoll seien. Die Top 10 komplettiert: "Wie viele sind im Bezirk Braunau mit Coronavirus infiziert?" Die Zahl der getesteten positiven Fälle betrug Donnerstagvormittag 127.