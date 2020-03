Gratis-Beschäftigungen für zuhause

Jetzt verbringen wir nicht ganz freiwillig mehr Zeit zuhause, als wir es gewöhnt sind. Diese können wir möglichst sinnvoll nutzen. Mit kostenlosen Aktivitäten.

Für viele mag die Nachricht eines kollektiven "Hausarrests" ein kurzer Schock gewesen sein, aber mit dieser Zeit, die man sonst nicht hätte, kann man auch einiges an Produktivität gewinnen. Jetzt gilt es nur aktiv zu sein. Denn irgendwann hat man die Passivität von Netflix, Fernseh- und Youtube-Unterhaltung auch satt. Um der Langeweile zu entgehen, kann man sich eine Routine festlegen und für etwas Abwechslung sorgen. Das Gute: Vieles, was man zuhause machen kann, ist kostenlos. Man muss sich also nicht mit Online-Shopping verschulden.