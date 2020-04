Grazer Haubenlokal geht wegen Corona pleite

Die Betreiber des Grazer Innenstadt-Restaurants "Eckstein" haben ein Insolvenzverfahren beantragt.

Wiedereröffnung beabsichtigt

Viele Gastronomen kämpfen angesichts der mit der Coronakrise verbundenen Sperre ihrer Restaurants und Cafés mit dem Überleben. Jetzt gibt es auch ein erstes prominentes Opfer: Die Betreiber des Grazer Haubenlokals "Eckstein" am Mehlplatz haben Insolvenz angemeldet.Laut Kreditorenverband habe die vorübergehende Schließung des Lokals "zu einem Totalausfall der Erlöse" geführt. Betroffen sind rund 40 Gläubiger und 29 Dienstnehmer.Dennoch: Wenn am 15. Mai die Gastronomie unter strengen Sicherheitsbestimmungen wieder ihre Pforten öffnen darf ("Heute" hat berichtet) , will auch das "Eckstein" wieder durchstarten.Das Grazer Innenstadt-Lokal wurde im Vorjahr mit einer Gault-Millau-Haube ausgezeichnet.