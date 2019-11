Bum zua: So engleitet Green Day Sänger der Gig

Kult-Punker Green Day verabschiedeten einen Radiomoderator mit einem Mini-Konzert. Billie Joe feierte vor, bekam auf der Bühne die Rechnung präsentiert.

Seit 30 Jahren gehörte Gene "Bean" Baxter zur Radiolandschaft von L.A. Gemeinsam mit seinem Kollegen moderierte er "Kevin & Bean's Breakfast". Jetzt ist Schluss, für die letzte Sendung schauten "Green Day" vorbei, um die lokale Radiolegende würdig zu verabschieden.Billie Joe Armstrong und seine Burschen schnallten sich Gitarren und Co. um und kamen mit sechs Songs im Gepäck vorbei. Vor 200 Leuten sollte der Abschluss-Gig ordentlich reinfetzen. Was die Zuhörer noch nicht wussten: Billie Joe hatte schon vorgefeiert. Dabei dürfte auch ordentlich angestoßen worden sein. Bis Billie Joe Armstrong loslegte, war er schon ordentlich mariniert.Das Konzert wurde auf Video mitgeschnitten, so können auch wir uns köstlich amüsieren, wenn Billie und seine Zunge beim Klassiker "Brain Stew" unterschiedlicher Meinung sind.Bei "Welcome to Paradise", "Basket Case" schien noch alles in Ordnung. Dann spielten Green Day den neuen Song "Father of All Motherfuckers" an. Dann allerdings dürfte der Alk zu wirken begonnen haben.Aus "Brain Stew" wurde eine komplett neue Version. Erst vergisst er den Text (0:50), dann dichtet er kreativ um. Aus "My face is numb" macht Billie "facey lumb". Überraschenderweise bekommt er die Textzeile "That's the point of delirium" wieder hin, doch dann ist alles vorbei.Hochmotiviert versucht er sich lallend durch die Strophe zu hangeln. Stattdessen schallt nur ein Rülpser ins Mikrofon (2:08). "Ah shit", fällt ihm zumindest selbst noch auf, dass er nicht ganz textsicher ist. Das Ende des Songs schafft er nur mit Publikumsbeteiligung. Trotzdem haben die letzen Akkorde nichts mit dem Original zu tun. Billie konnte einfach nicht mehr.Alkohol 1, Billie 0Zum Vergleich: So sollte "Brain Stew" klingen:Wer auf eine Wiederholung dieses spektakulären Sauf-Gigs hofft, kann sich 2020 Tickets für Wien besorgen. Mit Weezer und Fall Out Boy kommen Green Day am 21. Juni ins Happel Stadion.Im Vorfeld zur Show unterbrach das dynamische Band-Trio ein Interview der Moderatoren: