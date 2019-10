Greta ist bekannter als die Kanzlerin

Die Meinung der Österreicher über Greta Thunberg ist durchaus geteilt. 51 % denken sehr gut oder eher gut über die Klimaaktivistin. Ihr Bekanntheitsgrad ist mit 96 % sensationell hoch.

Sie galt vielen als Favoritin für den Friedensnobelpreis. Geworden ist es (vorerst?) doch nichts.hat gefragt, was die Österreicher von der 16-jährigen Greta halten. Das Ergebnis:■ Je 16 % haben eine sehr gute beziehungsweise sehr schlechteMeinung. Eine eher gute haben 35 %, eine eher schlechte 20 %.■ Wenig überraschend kommt Greta Thunberg bei Grün-Wählern am besten an (35 % sehr gut, 51 % eher gut). Am stärksten ist die Ablehnung bei FPÖ-Fans (39 % sehr schlecht, 32 % eher schlecht).■ Überraschend: Ältere Personen sind Thunberg gegenüber positiver eingestellt als Jüngere: 48 % der 16- bis 29-Jährigen haben eine gute Meinung, 36 % eine schlechte. Bei über 60-Jährigen kommt Greta bei 57 % gut und nur bei 31 % schlecht an.■ Absolventen von Berufsschule oder Lehre sind mit 42 % am kritischsten, Akademiker mit 71 % am positivsten eingestellt.■ Enorm ist ihre Bekanntheit: Nur 4 % bekundeten, Greta nicht zu kennen. Beim-Politbarometer im Juli war 11 % Kanzlerin Bierlein, 8 % SPÖ-Chefin Rendi-Wagner und 3 % ÖVP-Chef Kurz nicht bekannt.