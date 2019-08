Greta demonstriert mit Schülern vor der UNO

Nach ihrer zweiwöchigen Segelreise über den Atlantik demonstrierte Greta Thunberg am Freitag mit Schülern vor dem Sitz der Vereinten Nationen in New York.

"Wir sind die nächsten Wähler"

Galionsfigur der Klimaschutzbewegung

Die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg hat zusammen mit hundert anderen Schülern am Freitag vor dem Sitz der Vereinten Nationen in New York für den Klimaschutz demonstriert. Mit dabei hatte sie auch ihr Schild mit der Aufschrift "Schulstreik für Klima".Mit ihren Schulstreiks am Freitag hat Thunberg junge Menschen in aller Welt zu den Fridays-for-Future-Demonstrationen gegen die Erderwärmung inspiriert."Hört auf zu leugnen, dass die Erde stirbt" und "Wir sind die nächsten Wähler" riefen die jungen Demonstranten vor dem UN-Hauptquartier. Einige von ihnen waren erst sechs Jahre alt. Manche der Teilnehmer waren nach eigener Schilderung zum ersten Mal bei einer Demonstration für den Klimaschutz dabei."Als wir erfahren haben, dass Greta hier sein würde, wussten wir, dass wir das nicht versäumen können. Sie ist unsere Inspiration", sagte die 17-jährige Atara Saunders, die aus der Gegend von Philadelphia zu der Demo angereist war.Thunberg ist zur Galionsfigur der internationalen Klimaschutzbewegung geworden, seit sie vor einem Jahr damit begann, regelmäßig vor dem schwedischen Parlament für Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu demonstrieren.Thunberg will in der US-Ostküstenmetropole an diversen Aktionen für den Klimaschutz sowie am 23. September an einem Klimagipfel teilnehmen, zu dem UN-Generalsekretär António Guterres eingeladen hat.Die 16-Jährige hatte sich wegen der klimaschädlichen Kohlendioxidemissionen geweigert, mit dem Flugzeug in die USA zu reisen. Nach eigenen Angaben weiß sie noch nicht, wie sie nach Europa zurückreisen wird.(mr/20 Minuten)