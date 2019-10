Diese Stars sind Fans von Greta Thunberg

Greta Thunberg hat zahlreiche Promis und Hollywood-Stars für ihren Kampf gegen den Klimawandel gewonnen.

Seit ihrem globalen Klimastreik und ihrer emotionalen Rede bei der UN-Klimakonferenz sorgt die 16-jährige Greta Thunberg weltweit für Aufsehen. Trotz vieler Anfeindungen im Netz ist ihre Fangemeinde groß. Allein auf Instagram folgen ihr über sieben Millionen Menschen.Auch viele Promis und Hollywood-Stars sind von der Aktivistin begeistert. Zuletzt outete sich Kim Kardashian als Fan der jungen Schwedin. "Sie ist so ein wunderbares, junges Mädchen, und so tapfer und mutig", meinte sie beim Weltkongress für Informationstechnologie in Armenien.Sie wolle sich unbedingt einmal mit ihr zum Abendessen treffen, so die Reality-TV-Darstellerin.