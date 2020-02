Grippe-Masken: Gilt das Vermummungsverbot hier nicht?

Immer mehr greifen aus Angst vor dem Coronavirus auf Schutzmasken zurück. Aber ist das in Österreich überhaupt legal? Wir haben die Antwort.

"Ein Verstoß gegen das Verhüllungsverbot gemäß Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Verhüllung oder Verbergung der Gesichtszüge (…) gesundheitliche (…) Gründe hat", heißt im Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz § 2 Abs. 2.

Der Corona-Virus hat Europa erreicht. In Italien herrscht bereits Ausnahmezustand. Auch in Österreich werden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht und die Nachfrage nach sogenannten Grippe-Masken steigt.Aber sind diese in Österreich überhaupt erlaubt? Schließlich gilt hierzulande seit 2017 das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz.hat im Innenministerium nachgefragt und rasch eine Antwort erhalten:"Das Tragen eines Mundschutzes aus gesundheitlichen Gründen stellt keinen Verstoß gegen das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz dar, zumal dies explizit vom Verbot ausgenommen ist", so Christoph Pölzl, Sprecher des Innenministeriums. Und weist auf den entsprechenden Paragrafen hin: