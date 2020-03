Grippefälle in NÖ jetzt auf Rekordniveau

Bei der Österreichischen Gebietskrankenkasse in NÖ waren insgesamt 15.531 Personen wegen der Grippe oder grippaler Infekte krankgemeldet - ein Höchststand im heurigen Jahr.

Neben den rasch steigenden Corona-Fällen (Anm.: 631 in NÖ, Stand 24.3., 16 Uhr) wurde auch ein neuer Höhepunkt im heurigen Jahr bei den Grippe-Fällen in NÖ erreicht.In Kalenderwoche 12 waren bei der Österreichischen Gebietskrankenkasse in NÖ insgesamt 15.531 Personen krankgemeldet, davon 15.322 wegen grippaler Infekte und 209 wegen der echten Grippe. Das waren 33,44 Prozent der Gesamtkrankenstände. Die echten Grippefälle gingen zwar zurück, dafür stiegen die grippalen Infekte deutlich an.KW11: 12 519 (12 222 + 297 echt) = 27,83 %KW10: 11 422 (11 014 + 408 echt) = 26,42 %KW 9: 10 510 (10 026 + 484 echt) = 24,83 %KW 8: 11 427 (10 730 + 697 echt) = 26,20 %KW 7: 13 534 (12 585 + 949 echt) = 29,58 %Bei den echten Grippefällen ist zwar ein deutlicher Rückgang erkennbar. Nimmt man die grippalen Infekte hinzu, ist aber ein neuer Höhepunkt in der Vorwoche erreicht worden. Auch der Anteil an den Gesamtkrankenständen (33,44 %) bedeutet einen neuen Höchststand.