Grönland-Kauf? Trump gibt immer noch nicht auf!

Seit Tagen holt sich der US-Präsident einen Korb von den dänischen Politikern. Jetzt heizt sein Berater die verrückten Pläne um einen Grönland-Kauf neu an.

Schon Truman bekam von Dänemark eine Abfuhr

In zwei Wochen besucht Trump Dänemark

Ein "Nein" ist ein "Nein" - sollte man glauben. Nicht so offenbar für US-Präsident Donald Trump (73). Seit Tagen halten sich hartnäckig die Gerüchte, der US-Präsident plane einen Kauf von Grönland (gehört zu Dänemark; "Heute.at" hat berichtet ). Die Reaktionen der dänischen Politiker waren vielfältig, aber eindeutig - von "Aprilscherz" über "Vergiss es" bis "Trump ist verrückt" Doch das scheint "The Donald" nicht abzuschrecken.In einem Interview mit "Fox News Sunday" heizte sein wirtschaftlicher Berater Larry Kudlow (71) die bizarren Spekulationen um den Grönland-Kauf neuerlich an: "Es entwickelt sich. Wir haben ein Auge drauf. Grönland gehört Dänemark. Dänemark ist ein Verbündeter. Grönland ist ein strategischer Ort."Im Zweiten Weltkrieg diente die Insel der USA als Basis für atlantiküberwachende Flugzeuge auf der Suche nach deutschen U-Booten und wurde als Basis und Auftankstation für eigene Seemissionen benutzt. Bereits damals unterbreitete Präsident Truman Dänemark ein Kaufangebot für Grönland für 100 Millionen US$ in Gold, das von der dänischen Regierung jedoch abgelehnt wurde.Warum ist Trump so scharf auf Grönland? Die Antwort ist einfach: Geld. Die USA wollen China wirtschaftlich das Wasser abgraben und die Pläne einer Handelsstraße zwischen Asien und Europa torpedieren. Die sogenannte „Polare Seidenstraße" würde durch die Arktis führen – und China die reichen Bodenschätze der Arktis (u.a. Erdöl u.a.) näher bringen. Da hat Trump etwas dagegen: „Der Präsident hat ein bisschen Ahnung von Immobilien, er will sich das mal anschauen", so Kudlow.In zwei Wochen besucht Trump Dänemark, um das Vorgehen gegen die Verlegung der russischen Gas-Pipeline Nord Stream 2 zu besprechen. Man darf gespannt sein, ob auch seine Grönland-Pläne auf der Agenda stehen werden...(jd)