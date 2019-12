GB-Wahl: Erdrutschsieg für Boris Johnson

Bei den Parlamentswahlen in Großbritannien ging der Brexit-Befürworter Boris Johnson als Sieger hervor. Das lassen erste Prognosen vermuten.

Die erste Prognose im Detail

Bedeutung für den Brexit

Lange Schlangen und Pannen während der Wahl

Bei der Wahl des britischen Unterhauses setzten sich die Konservativen rund um Premierminister Boris Johnson durch. Das lässt die erste von drei TV-Sendern in Auftrag gegebene Prognose vermuten. Um diese zu erstellen wurden sogenannte Exit Polls herangezogen. In der Vergangenheit waren die Prognosen zumeist zutreffend.Der heutige Wahlsieg Johnsons scheint überraschend deutlich ausgefallen zu sein. Und das obwohl bereits vor wenigen Tagen von einem klaren Sieg für Johnson ausgegangen worden war. Dieser Trend dürfte sich am Wahltag mehr als bestätigt haben.Die konservativen Tories kommen der ersten Prognose zufolge auf 368 Sitze. Damit lässt man den großen Herausforder, die Labour Party deutlich hinter sich. Die Partei rund um Jeremy Corbyn kam der ersten Prognose zufolge nur auf 191 Sitze. Das wäre der deutlichste Sieg für die Konservativen seit Margaret Thatcher.Diese Prognose stützt sich auf Befragungen. In diesem Ergebnis ist noch keine ausgezählte Stimme berücksichtigt. Behalten die Wahlforscher recht, geht sich für die Tories eine absolute Mehrheit an Sitzen aus. Dafür sind wohl um die 325 Sitze notwendig.Die genaue Zahl hängt davon ab, wie viele Mandate die irisch-republikanische Sinn Fein erhält. Denn diese nimmt ihre Sitze aus Prinzip nicht an. Bemerkenswert: Laut Prognose gewinnen die Konservativen 50(!) Sitze, wohingegen die Labour Partei derer 71 verliert.Angesichts des überwältigenden Sieges Johnsons, werden die anderen Ergebnisse beinahe irrelevant. Die Liberaldemokraten sollen auf 13 Sitze kommen, die SNP auf 55. Kein Mandat gibt es wohl für die Brexit-Partei.Aber das dürfte keine Rolle spielen. Der Sieg Johnsons und seiner Partei gilt als klares Votum für den Brexit-Kurs des alten und de facto auch neuen Premierministers. Johnson gilt als Brexit-Hardliner und wird dieses Votum der Wähler zurecht für seinen Kurs für sich beanspruchen.Im Laufe des Abends wurde auch eine erste Panne bekannt. 48 Wähler in Liverpool bekamen Wahlkarten für den falschen Bezirk ausgehändigt. Grund sei ein plötzlicher Krankheitsfall eines Mitarbeiters gewesen, hieß es.Der Ansturm auf die Wahllokale war trotz britischen Wetters enorm. Ein Tweet zeigte die Schlange vor einem Wahllokal am frühen Abend. Beobachter sprachen von vielen jungen Leuten, die zur Wahl schritten.