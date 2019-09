Mehrere Verletzte bei Juwelier-Raub in Wien

Drei Täter befinden sich nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Floridsdorf auf der Flucht.

Am Montag gegen 9.30 Uhr wurde in Wien-Floridsdorf ein Juwelier im Amtsgebäude am Spitz überfallen. Drei junge Männer – zumindest einer davon Bartträger – stürmten in das Geschäft und schlugen eine Vitrine ein.Mindestens zwei Menschen wurden verletzt – laut Zeugen der Inhaber und eine Passantin. Demzufolge flüchteten die Räuber an einer Bankfiliale vorbei in die Schwaigergasse, rannten dabei eine Frau um und fuhren dann in einem dunklen Auto davon.Die Polizei stand mit Spezialeinheiten im Großeinsatz, auch ein Helikopter wurde angefordert. Zwischenzeitlich war vermutet worden, dass sich einer der Täter im Amtshaus verschanzt hatte.