"Seuchen-Pflegerin" über bösen Brief erschüttert

Auf Twitter veröffentlichte eine Krankenschwester ein Schreiben ihrer Nachbarn. Darin wird die Frau aufgefordert auszuziehen, weil anonyme Hausbewohner offenbar Angst vor der Corona-"Seuche" haben.

Verwandtschaft und Nachbarn kann man sich nicht aussuchen: Als die Krankenschwester Angela S. am Freitag von ihrer 12-Stunden-Schicht aus einem Salzburger Seniorenheim nach Hause kam, fand sie ein Schreiben an ihrer Wohnungstüre: "Wir die Hausbewohner bitten Sie auszuziehen! Wir wollen keine Seuche im Haus!" – "Das hat mich sehr verletzt", sagte sie zu Wie berichtet postete die 55-Jährige, nachdem sie den ersten Schreck verdaut hatte, ein Foto des Briefs auf Twitter. Bis heute wurde es hundertfach geteilt und tausendfach geliked.Im Gespräch mitbeschreibt sie ihre aktuelle Gefühlslage: "Die vielen positiven Rückmeldungen haben mir sehr geholfen."Was Sie nach dem ersten Schock gemacht hat? "Ich habe laut den Udo-Jürgens-Hit 'Ehrenwertes Haus' aufgedreht, so dass es alle Nachbarn hören können."Darin heißt es unter anderem:Später griff sie selbst zum Kugelschreiber und verfasste eine Antwort und heftete sie inklusive Brief ans schwarze Brett: "Ihrer Aufforderung auszuziehen werde ich nicht nachkommen. Ich wurde gestern negativ getestet. Also halten Sie Abstand und tragen Sie Mundschutz."Versöhnlich fügte sie an: "Solidarität ist keine Einbahnstraße. Gerne bin ich bereit, Fragen über das Virus zu beantworten, vielleicht nimmt das unbegründete Ängste."Gestern waren beide Briefe plötzlich verschwunden. Angela S. hofft nun, dass ihre Nachbarn etwas daraus gelernt haben und in Zukunft keine bösen Briefe mehr schreiben. Ihre Arbeit im Seniorenheim macht sie weiter wie gehabt und achtet wie schon seit Beginn der Virus-Pandemie penibel auf alle Hygiene-Maßnahmen.