Große Trauer um Vater von Landesrat Kaineder

Heribert Kaineder, der Vater von Grünen-Landesrat Stefan Kaineder, ist unerwartet im Alter von 58 Jahren verstorben.

Vor drei Wochen trat Grünen-Politiker Stefan Kaineder sein Amt als Landesrat an. Er folgte Rudi Anschober ins Umwelt- und Integrationsressort nach.war bei seinem Umzug ins neue Büro dabei. Jetzt muss der Vater dreier Kinder einen herben Verlust betrauern. Wie die Grünen Kirchschlag auf ihrer Facebook-Seite schreiben, ist der Vater Kaineders unerwartet verstorben. Heribert Kaineder wurde nur 58 Jahre alt.Heribert Kaineder soll am 20. Februar beim Skifahren im Lungau (Salzburg) auf der Piste zusammengebrochen und gestorben sein. Er war der jüngste von drei Brüdern.Er war im Sachverständigendienst des Landes Oberösterreich tätig und beschäftigte sich unter anderem intensiv mit Lichtverschmutzung. Auch in der Kirchschlager Gemeinde war der begeisterte Tarockierer tief verwurzelt. So leitete er zum Beispiel als Obmann mit viel Engagement den Theaterverein.Er hinterlässt seine Ehefrau, drei Kinder und sechs Enkelkinder.