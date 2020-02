Großes Rätsel um weltweite Fortnite-Poster

Die neue Season in "Fortnite" geht los. Jetzt sind auf der ganzen Welt mysteriöse Poster aufgetaucht, die Raum für Spekulationen lassen.

Paris, San Francisco, Marseille, Krakau, Moskau, Chicago – in Städten rund um den Globus sind eigenartige "Fortnite"-Poster aufgehängt oder digitale Werbetafeln gebucht worden. Auf den Aushängen ist ein Handabdruck in Goldfarbe, das Logo des Battle-Royale-Spiels und jeweils eine lokale Telefonnummer angegeben.Wer anruft, hört Durchsagen im Stil von Geheimagenten. "Die Rekrutierungskampagne ist angelaufen. Fröhliche Jagd. Agenten, Operation Bohrinsel ist hiermit bestätigt", heißt es etwa auf der Nummer, die in Australien angegeben ist. In Russland lautet die Ansage: "Sprengstoffspezialist, nicht angreifen. Der Zweck der Mission hat sich geändert, zurück zur Basis."Während die kurzen Botschaften laufen, ist deutlich ein Knacken in der Leitung zu hören. Am Schluss miaut eine Katze. Das Ganze ist eine PR-Aktion des "Fortnite"-Entwicklers Epic Games, der damit für die kommende Season des Battle-Royale-Spiels wirbt. Im Spiel sind zudem immer wieder goldene Möbel aufgetaucht.Auf den Social-Media-Kanälen des Entwicklers finden sich weitere Hinweise auf das Thema der Season 2. Es sind verpixelte Bilder zu sehen, zensierte Codenamen und der Begriff "Handlanger", der in mehreren Sprachen neben einem kantigen Kopf geschrieben steht.Was aber steckt hinter all dem? Dank den vielen Hinweisen kann man mit relativ hoher Sicherheit sagen, dass die Season etwas mit Spionage und Geheimagenten zu tun haben wird. Epic Games hat das Thema allerdings bisher nicht offiziell bestätigt.Einige Fans vermuten, dass es eine Geheimorganisation im Spiel geben soll, die versucht, die Spieler anzugreifen. Deren Basis soll hinter einer großen verschlossenen Tür sein, die sich auf der Map befindet. Einige Spieler wollen zudem in der Dateistruktur des Games Hinweise auf Hubschrauber gefunden haben. Das würde heißen, dass bald ein neues Fortbewegungsmittel in "Fortnite" auftauchen könnte. Damit würde der Entwickler auf die Wünsche der Fans reagieren, die sich zuvor mehr Bewegungsfreiheit im Spiel gewünscht hatten.Der Start der Season 2 ist für den 20. Februar 2020 angesetzt. Das Update dürfte voraussichtlich gegen Nachmittag oder Abend spielbar sein.