Sigi Maurer nun mächtigste Frau der Grünen

Die meisten Parteien trafen sich heute zu ihrer ersten Klubsitzung. Grünen-Chef Werner Kogler wurde einstimmig zum Klubobmann gewählt, auch Sebastian Kurz übernimmt - zumindest formal - diese Aufgabe.

100 Prozent für Kogler, Maurer rückt auf

Kurz wird Klubobmann

SPÖ im Clinch

26 Abgeordnete standen am Dienstagvormittag in der Sonne und freuten sich sichtlich über ihre "Comeback im Parlament". Auf Schildern zeigten sie, was da nun ins Parlament zurückkehren werde: Gerechtigkeit, Klimaschutz, saubere Politik und Gleichstellung.Im Anschluss zogen die Grünen feierlich ins Parlamentsgebäude ein und hielten dort ihre erste Klubsitzung ab. Auf der Tagesordnung unter anderem: Die Wahl des Klubobmanns.Diese konnte Parteichef Werner Kogler einstimmig für sich entscheiden. Als geschäftsführende Klubobfrau, sozusagen die Nummer 2 hinter dem Parteichef, wurde Sigi Maurer benannt. Würde Kogler in einer türkis-grünen Koalition auf die Regierungsbank wechseln, wären Sigi Maurer und August Wöginger (ÖVP) das mächtige Klubchef-Duo im Parlament.Auch die ÖVP hielt am Dienstag ihre erste Klubsitzung dieser Legislaturperiode ab. Interessant dabei: Sebastian Kurz wird zum Klubobmann gewählt werden. Obwohl er das - wie zu erwarten - nur kurze Zeit sein wird.Sobald eine neue Regierung steht, verlässt diesen Posten gleich wieder und wechselt ins Bundeskanzleramt. August Wöginger wird ihn - wie auch schon bisher - als Klubchef ablösen.Und auch bis Kurz wieder Kanzler wird, man sich nicht erwarten, dass Kurz oft seine Klubobmann-Aufgaben ausüben wird. Denn auch während der Zeit der Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen will er sich durch Wöginger vertreten lassen, heißt es.Bei der SPÖ-Klubsitzung wird die Stimmung wohl am schlechtesten von allen sein. Manche befürchten sogar, dass sich der Streit mit Max Lercher sogar auf die Kür von Doris Bures als Zweite Nationalratspräsidentin auswirken könnte.Beim Eintreffen zur Klubsitzung sagte Lercher jedenfalls zu den anwesenden Journalisten: "Es tut mir weh, welch unwürdiges Schauspiel wir hier abliefern." Man habe jetzt viel zu besprechen - aber intern.