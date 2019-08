Gruselig: Bei ATV ziehen sich sogar Zombies aus

Fotograf Freddy setzt seine Musen in Staffel 4 von "Nacktes Österreich" als Erotik-Zombies in Szene.

Pragmatische Auswahl

Als wäre es nicht so schon grausig genug, legt Freddy ab morgen (22.8. , 20.15 Uhr, ATV) noch ein Schäuferl nach. Er ist der Fotograf fürs Grobe, bekannt, dass er für seine Schauder-Shootings gar selber ablegt (wir erinnern uns an Winnetou, Darth Vader und Gandalf fast textilfrei).Geht's noch tiefer? Klar, er streift derweil als Unten-Ohne-King-Kong durchs Gebüsch. Die Auswahl seiner Beautys trifft der Charmeur übrigens ganz pragmatisch:"Wenn ich mir jetzt ein bildhübsches Model nehme, da muss ich mich anstrengen, dass ich die hässlich gestalte. Aber wenn sie eine gewisse Grundvoraussetzung erfüllt, dann tue ich mir viel leichter."Schön zu wissen, gell, Margit? Apropos tief: Haus- und Hof-Stripperin Wendy Night, die in der Vergangenheit bereits nackt Würstel servierte, edle Rösser bestieg und Weinberge per Rad bezwang, macht jetzt einen auf Dita und rekelt sich anlässlich des internationalen Tags der Nacktheit im Schampus-Glas.Ein Glück, dass zumindest einer schaut, dass alles sitzt. Denn mit an Bord ist auch wieder FKK-Fan Herr Csar, selbst ernannter Donauinsel-Sheriff und Profi-Voyeur: "Ich sehe jeden Tag 200 Nackerte." Mehr: f acebook.com/ATV.at