So sieht Gucci-Kampagne gegen Zwangsehe aus

Millionen von jungen Mädchen werden jedes Jahr von ihren Eltern in eine Ehe gezwungen. Seit 2013 arbeitet das italienische Modehaus dagegen an.

Tue Gutes und rede darüber! Das ist zumindest bei der neuen Gucci-Kampagne #LetGirlsDream so. Im Charity-Programm des Modekonzerns werde mit "Chime for Change" bereits seit Jahren an gesellschaftlichen Projekten gearbeitet.Seit einiger Zeit setzt sich das italienische Luxushaus gegen die Zwangsehe ein. 650 Millionen Frauen sind es weltweit - vor allem in Süd-Asien - die in einer Zwangsehe leben. In den meisten Fällen waren sie bei der Eheschließung noch Kinder.Für das Projekt arbeitete Gucci mit der pakistanischen Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy zusammen, welche in einem Animationsfilm die Geschichte eines Mädchens erzählt, die verheiratet werden soll.In "Sitara - Let Girls Dream" geht es um das Mädchen Pari, das träumt Pilotin zu werden und noch als Kind verheiratet wird.