Haaland-Papa schwärmt schon von Real Madrid

Erling Haaland trifft auch in Deutschland wie am Fließband. Wird Dortmund schon wieder eine Nummer zu klein für den 19-Jährigen? Sein Vater schwärmt bereits von Real Madrid.

Neun Tore in sieben Bundesligaspielen, zwei Mal ließ er es für Borussia Dortmund in der Champions League gegen PSG krachen – Norwegens Überflieger Erling Haaland trumpft auch in Deutschland mit einer imposanten Torquote auf.Leistungen, die den 19-Jährige bereits wieder für andere Klubs interessant machen. So soll laut der spanischen Zeitung "AS" bereits Real Madrid die Fühler nach ihm ausgestreckt haben.Sein Vater Alf-Inge, selbst früher Profi in der Premier League, sprach in einem Interview bereits über das Interesse der "Königlichen". "Es ist war, dass die spanische Liga für meinen Sohn eine sehr gute ist, viele gute Teams spielen dort", erklärte er. "Man weiß nie, ob er nicht einmal in Spanien spielen wird. Was passiert, passiert."Das Team von Trainer Zinedine Zidane kann zudem mit einem besonderen Trumpf im Poker um Haaland aufbieten. Mit Martin Ödegaard, der aktuell an Real Sociedad verliehen ist, steht ein weiterer junger Norweger beim "Weißen Ballett" unter Vertrag. "Mein Sohn liebt es, mit Martin zusammen zu spielen. Er ist ein toller Fußballer", verrät Haalands Vater. "Sie verstehen sich sehr gut auf dem Feld."Und wer weiß, vielleicht sind die beiden schon bald in Madrid vereint? Im Vertrag von Haaland bei Dortmund ist für den Sommer 2021 eine Ausstiegsklausel für 75 Millionen verankert. "Peanuts" für einen Klub wie Real...