i RAUSCH setzt auf die Kraft von Ginseng und Coffein – wir verlosen 3 Pflegesets! Foto: Rausch / iStock Gewinnspiel Kräftiges Haar: 3 RAUSCH-Pflegesets gewinnen! Stress, Hormone oder Jahreszeitenwechsel können unserem Haar zusetzen. RAUSCH setzt auf Ginseng und Coffein – "Heute" verlost drei Pflegesets! Von Johanna Gmainer 25.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Volles, gesund aussehendes Haar wünschen sich viele. Doch manchmal macht uns die Haarpracht einen Strich durch die Rechnung: Die Haare werden dünner, verlieren an Kraft oder fallen vermehrt aus. Die Gründe dafür sind vielfältig – von Stress über hormonelle Veränderungen bis hin zu erblich bedingtem Haarausfall.

Neben der richtigen Haarpflege spielt auch die Kopfhaut eine wichtige Rolle. Sie bildet die Grundlage für gesundes Haarwachstum und sollte deshalb bei der täglichen Pflegeroutine nicht zu kurz kommen.

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Ginseng und Coffein für die Kopfhaut

Hier setzt die Ginseng-Coffein-Linie der Schweizer Haarpflegemarke RAUSCH an. Die Kombination aus Coffein, Ginseng und ausgewählten Kräuterextrakten soll die Kopfhaut beleben, die Haarwurzeln unterstützen und das Haar kräftiger und widerstandsfähiger erscheinen lassen.

Das Pflegeset umfasst vier aufeinander abgestimmte Produkte:

Coffein-Shampoo mit Ginseng: Reinigt das Haar sanft und belebt die Kopfhaut.

Coffein-Conditioner mit Ginseng: Ergänzt die Haarpflege und sorgt für geschmeidiges Haar.

Coffein-Kopfhaut-Intensive-Fluid mit Ginseng: Soll Haarausfall vermindern und das natürliche Haarwachstum unterstützen.

Original Haartinktur: Mit Klettenwurzel-Extrakt und ätherischen Ölen zur Pflege und Stimulation der Kopfhaut.

RAUSCH beschäftigt sich bereits seit über 130 Jahren mit der Wirkung von Kräutern und Pflanzenextrakten. Die Haarpflegeprodukte werden in der Schweiz entwickelt und hergestellt.

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Jetzt eines von drei Pflegesets gewinnen!

Wer seiner Haarpflegeroutine neuen Schwung verleihen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu: "Heute" verlost 3 x ein RAUSCH Ginseng-Coffein-Pflegeset mit jeweils vier Produkten.

Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen!

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Das Gewinnspiel ist aktiv bis Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 Uhr. Die Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.