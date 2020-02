Gigi Hadid als Blume und Kuchen am Laufsteg

Moschino hatte sie alle in Milano geladen: Gigi und Bella Hadid, Kaia Gerba, Irina Shayk am Laufsteg, und Chiara Ferragni und Fedez in der ersten Reihe.

Gelegentlich schaffen es Stile längst vergangener Epochen noch einmal ins Rampenlicht der modernen Welt.Das Zitat "Lass sie Kuchen essen," das Marie Antoinette in den Mund gelegt wurde, wurde bei Moschinos Laufsteg-Theater wörtlich genommen und umgesetzt.Gigi Hadid stiehlt in einem Kleid aus bunten Rosen am Laufsteg von Moschino bei der Fashion Week in Milano allen die Show, aber sämtliche Looks waren beeindruckend. Ihre Schwester Bella und Kaia Gerber triumphieren in barocken Roben mit Marie Antoinette-Vibes als Hauptakteure eines Laufsteg, der den Zuschauer in die Welt der künstlerischen Kreativität (und Tortenbackkunst) entführt. Was man dort zu sehen bekommt, ist auf keinen Fall tragbar, aber auf jeden Fall ein Kunstwerk.Die Mode der Herbst-/Winterkollektion des Designers verbindet klassisch prunkvoll-pompöse Muster mit gewagten Silhouetten. Hier hat der Frühling schon Einzug gehalten.In der Front Row saßen Bloggerin Chiara Ferragni und ihr Mann Fedez: