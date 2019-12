Haftstrafe für Studenten mit Pistole an der Uni Wien

Für Aufsehen sorgte im Oktober 2019 ein Physik-Student an der Uni Wien. Er saß mit einer Pistole im Hörsaal. Nun wurde er dafür verurteilt.

Der Physik-Student galt an der Uni Wien als Eigenbrötler mit verqueren Ansichten. Als er Mitte Oktober mit einer Pistole am Gürtel im Hörsaal entdeckt wurde , riefen verängstigte Studenten den Sicherheitsdienst. Dieser führte den Mann ab. Später kam heraus, dass der Student des Öfteren mit der Waffe die Uni besucht haben soll. Als er ein weiteres Mal mit einem Messer an der Uni aufgegriffen wurde, bekam er Hausverbot.Nun wurde der Fall vor Gericht verhandelt, denn nicht nur hatte der Student gegen die Hausordnung der Universität verstoßen, er besitzt offenbar auch keinen Waffenschein. Zu "Profil" sagte der Betroffene, dass die Pistole geladen war, er aber niemanden verletzen oder erschrecken wollte. Am besagten Tag, an dem er ertappt wurde, habe er nach der Uni Schießübungen absolvieren wollen.Für die Vorfälle wurde der Student am Donnerstag am Wiener Landesgericht zu acht Monaten Haft verurteilt, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Nicht verhandelt wurden Social-Media-Postings des Studenten. In ihnen soll der Mann von Gewalt gegen den Islam geträumt und sich als Fan rechter bis rechtsextrextremer Inhalte gezeigt haben. Er wolle im Kampf gegen den Islam sterben , hieß es. Der Student gab an, dass die Texte nicht von ihm stammten, sondern seine Konten gehackt worden seien.