Haftstrafen für Identitäre nach Angriff auf Asylheim

Drei junge Männer beschossen vor mehr als drei Jahren das Asylheim in Himberg mit Molotows, jetzt wurden sie vor Gericht verurteilt.

Wegen versuchter Brandstiftung standen am Freitag drei Männer in Korneuburg vor Gericht. Sie hatten im November 2017 das Asylheim in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) mit Molotowcocktails beschossen, wurden erst im vergangenen Herbst rund drei Jahre nach der Tat ausgeforscht – "Heute" berichtete ausführlich Weil den drei Identitären allerdings kein Vorsatz nachgewiesen werden konnte, das Gebäude tatsächlich anzuzünden, wurden sie lediglich wegen Sachbeschädigung verurteilt. Haftstrafen setzte es für die großteils geständigen Rechtsextremen allerdings trotzdem.Zwei von ihnen wurden zu drei Monaten unbedingt verurteilt, ein dritter Mittäter bekam sechs Wochen bedingt. Einer der beiden unbedingt Verurteilten erbat sich Bedenkzeit, auch der Staatsanwalt gab noch keine Erklärung ab. Die Urteile sind damit nicht rechtskräftig.