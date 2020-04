Hagelgewitter färbte die Oststeiermark weiß

Am Sonntag gingen in der Oststeiermark Gewitter und Regenschauer nieder. In und um Weiz gab es sogar Hagel.

Wetter-Video für Montag, 20. April

Der kurze Frühsommer ist seit dem Wochenende vorerst wieder vorbei. Regenschauer und sogar Gewitter sorgten im ganzen Land für Abkühlung. In der Oststeiermark ging ein heftiges Hagelgewitter wieder.In Weiz und dem etwas nördlich gelegenen Naas hagelte es am Sonntag so sehr, dass der Boden zwischenzeitlich fast schneebedeckt weiß schien.In diesem Stil geht es auch diese Woche weiter.gibt es vor allem in der Steiermark noch vereinzelte Regenschauer. Im Westen bleibt es stark bewölkt aber trocken. Am Nachmittag bricht dann vielerorts die Sonne durch. Die Temperaturen steigen aber nicht höher als 16 Grad.Amherrscht in ganz Österreich dann strahlender Sonnenschein. Die Temperaturen klettern im Alpenvorland auf bis zu 22 Grad. Im Osten bleibt es maximal bei frühlingshaften 16 Grad.Auch amstrahlt überall die Sonne. Im Westen steigt die Quecksilbersäule sogar auf sommerliche 24 Grad. In den übrigen Landesteilen liegen die Tageshöchstwerte bei 17 bis 20 Grad. So bleibt das Wetter voraussichtlich auch amAmist es zwar hier und dort leicht bewölkt, die Sonne sorgt aber österreichweit für sommerliche Temperaturen mit Tageshöchstwerten von 22 bis 24 Grad.