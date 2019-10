Hailey Baldwin verrät ihr heißes Fitness-Geheimnis

Hailey Baldwin verrät, wie sie zu ihrem stählernen Körper gekommen ist und ihren Geist fit hält. Spoiler: Es wird heiß!

Denn für den beneidenswerten Body der 22-jährigen, sind nicht allein genetische Faktoren verantwortlich, wie sie "Elle" verriet. Kein Wunder, dass Justin Bieber dabei ins Schwitzen gerät.Hailey ist schon lange ein Fan von Hot Yoga. Vor zwei Jahren hat sie dann auch Hot Pilates kennengelernt. Seither ist das Workout ein integraler Bestandteil ihrer Trainings-Routine. "Ich glaube, bei jeder Art von Sport in aufgeheizten Räumen werden die Muskeln stärker aktiviert und du kannst dich einfacher dehnen."Ihr Krafttraining absolviert sie in einem unter Prominenten sehr beliebten Fitnesscenter in New York. Ihr Workout besteht aus Übungen, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig trainieren und einbeinige Deadlifts und sogenannten weighted walking lunges, einer effektiven Übung für die Gesäßmuskulatur.Haileys Ernährung ist ausgewogen. Sie isst kein Gluten, Fleisch und meidet Milchprodukte.Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen Vollkorn, Proteine und Gemüse. Zum Frühstück isst sie meistens Eier oder Haferflocken, eine Art von gesunden Proteinen oder einen Smoothie. Das Mittagessen besteht meist aus Salat, Fisch, Grillgemüse oder einem Sandwich. Das Abendessen besteht aus ähnlichen Gerichten wie das Mittagessen. Manchmal gibt es gluten-freie Pasta oder Huhn.Vor großen Events wie der Fashion Week hat sie ein spezielles Entschlackungsritual. "Gerade mache ich für 10-Tage eine metabolische-Entschlackung, wo ich mehrmals täglich einen Protein Shake trinke und eine sehr strenge Diät führe," erzählte sie im Juli vergangenen Jahres gegenüber "Byrdie".