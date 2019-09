Penis-Becher und Alk: So wild polterte Hailey Bieber

Am Mittwoch ließen Hailey Bieber (22) und ihre Freunde, unter anderem Kendall Jenner (23) die Ferkelchen raus.

In West Hollywood feierten die Mädels rund um Mrs. Bieber Haileys Junggesellenabschied. Hailey wurde, wie es sich für einen Polterer gehört, ordentlich ausstaffiert. Weißes Minikleid und natürlich ein Schleier, so machte die Gruppe L.A. unsicher.Erst sorgten die Freundinnen für eine ordentliche "Unterlage" und gingen brav essen, dann ging die Sauferei los. Ein Paparazzo erwischte Kendall Jenner mit einem XXL-Penis-Becher in rosa, die Braut soll teilweise aus bis zu zwei Gläsern zur gleichen Zeit getrunken haben. Eines ihrer Gläser verzierten die Freundinnen mit einem "Bride to be" ("zukünftige Braut")-Sticker.Eine der Stationen der Nacht war der angesagte Delilah Nachtclub.Streng genommen ist Hailey bereits Justins Frau. Die standesamtliche Trauung fand in kleinstem Kreis im September 2018 statt . Mit der Zeremonie in der Kirche haben sich die beiden Zeit gelassen, weil es Justin psychisch schlecht ging.Riesen-Feier in South Carolina am MontagKirchlich will das Paar am Montag den 30.9. mit Familie und Freunden in Palmetto Bluff, South Carolina heiraten. Hailey kommt aus Georgia, Justin aus Kanada. Da hat man sich wohl auf einen Kompromiss geeinigt.Danach soll dann endlich auch eine Riesen-Party steigen. Hailey kommt aus einer großen Familie. Papa Stephen Baldwin hat fünf Geschwister.