Halber Preis, wenn man rechtzeitig bucht

Es ist zwar Winter aber der nächste Sommer kommt bestimmt. Damit auch der Urlaub. Die Frage, die sich immer stellt: Wann sollte man buchen?

Zuschlagen, abwarten? Die Reisesuchmaschine Checkfelix.com hat Millionen Daten durchforstet, um die idealen Zeitpunkte für Ticketkäufe zu finden. Fazit: Eine Flugbuchung innerhalb Europas ist in den drei Monaten vor Abflug am günstigsten.Ideal sind 63 Tage vorher. Bester Buchungstag – Dienstag. So lassen sich bis zu 56 Prozent sparen. Bester Zeitpunkt für den Kauf eines Langstrecken-Tickets ist 51 Tage vorab. Auch hier ist der Dienstag top. Sparpotenzial – bis zu 42 Prozent. Anders sieht es bei Drei- und Viersternhotels aus: Hier sind die günstigsten Angebote im Schnitt knapp vier Monate vor Anreise zu haben. Sparpotenzial – bis 69 Prozent.