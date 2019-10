Schießerei in Deutschland - 2 Tote, Täter auf der Flucht

In Halle (Sachsen-Anhalt) ist es am Mittwoch offenbar zu einer Schießerei gekommen. Mindestens zwei Personen sollen dabei getötet worden sein.

Ersten Informationen zufolge, fielen die Schüsse im Paulus-Viertel vor der Synagoge in Halle. Wie die deutsche "Bild" berichtet, soll ein Täter mit einer Maschinenpistole mehrere Schüsse abgefeuert haben.Zudem soll eine Handgranate auf den jüdischen Friedhof geworfen worden sein, heißt es in dem Bericht. Mindestens zwei Personen wurden offenbar dabei getötet.Laut "Bild" handelt es sich bei einem der Opfer um eine Frau. Es gibt mehrere Verletzte.Die mutmaßlichen Täter sind laut Polizei mit einem Fahrzeug auf der Flucht. "Wir fahnden mit Hochdruck", teilt die Polizei mit. Nähere Infos sind vorerst noch völlig unklar."Bitte bleiben Sie in ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf", schreibt die Polizei Halle (Saale) auf ihrer Twitter-Seite. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt, die Polizei steht im Großeinsatz.