Happy Birthday, John! Kultkomiker Cleese ist 80

Acht Jahrzehnte Cleese sind noch lange nicht genug! Zum Achtziger der Monty-Python-Ikone lassen wir Johns beste Sager und Gags Revue passieren.

Am 27. Oktober 1939 erblickte John Cleese im englischen Ferienort Weston-super-Mare in Somerset das Licht der Welt. Am Downing College in Cambridge studierte er Jus, legte zeitgleich aber auch den Grundstein für seine Karriere als Komiker. Im Footlights, dem Amateur-Theaterclub der Cambridge University, sammelte er Bühnenerfahrung und arbeitete an Sketches.Nach dem Studium schrieb John Cleese für die BBC und bündelte seine Kräfte mit Michael Palin, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones und dem amerikanischen Karikaturisten Terry Gilliam. Ihr kultiger "Monty Python's Flying Circus" wurde 1969 erstmals ausgestrahlt. Die Serie gilt als Meilenstein der modernen Comedy.Ein weiteres TV-Highlight produzierte John Cleese mit der TV-Serie "Fawlty Towers". Seinen größten Kino-Erfolg feierte er 1988 mit "Ein Fisch namens Wanda".In den Schlagzeilen landete der Komiker aber auch durch seine gescheiterten Ehen. Mit Connie Booth war er von 1981 bis 1990 verheiratet, von 1992 bis 2008 mit Alyce Faye Eichelberger, an die er bei der Scheidung über 13 Millionen Euro abrücken musste. 2012 vermählte sich Cleese trotzdem ein weiteres Mal, diesmal mit der um 31 Jahre jüngeren Jennifer Wade.