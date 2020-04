Happy End für arme Zirkustiere in Wien

Den Artisten drohte die Delogierung in Wien-Penzing. Nun wurde der Mietvertrag in letzter Sekunde doch noch verlängert. Die Tiere dürfen bleiben.

Der Circus Safari wurde beim Auhof-Center in Wien-Penzing von der Corona-Krise überrascht, konnte nicht mehr weg zum nächsten Auftrittsort. Weil der Mietvertrag auslief, drohte den Schaustellern die Delogierung. Dem Zirkus drohte das Aus, sogar eine Spendenaktion über Social Media wurde gestartet.Nun zeigte Grundeigentümer Toyota Frey Herz: Zirkusdirektor Benjamin Spindler, seine schwangere Frau, Familie, Artisten und 62 Tiere dürfen bleiben. Der Mietvertrag wurde nun noch einmal bis 31. Mai verlängert. Für die Zeit danach habe man bereits eine neue Fläche in Aussicht, so eine Mitarbeiterin zur Austria Presse Agentur."Es sieht nicht schlecht aus", meinte sie zuversichtlich. Laut Medienberichten soll der Zirkus im Sommer nach Simmering umziehen.