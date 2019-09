Good News für Leute, die nur rote Haribo mögen

Die Haribo-Goldbären sind im Supermarkt nun auch nach Farben sortiert erhältlich. Allerdings haben die 75-Gramm-Beutel auch einen kleinen Beigeschmack.

"Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso" - lautet der bekannte Werbespruch des Süßwaren-Unternehmens aus Bonn.Und nun werden sich Kinder und Erwachsene noch mehr über die süßen Leckereien von Haribo freuen. Denn die Gummibären gibt es in den Supermärkten nun auch nach Farben sortiert.Richtig gelesen! Das lästige Aussortieren hat damit (endlich) ein Ende und man darf sich nur über seine Lieblingsfarbe bzw. Sorte freuen.Die Geschmäcker Erdbeer, Himbeer, Apfel, Zitrone, Orange und Ananas gibt es sortenrein in limitierter Auflage in 75-Gramm-Beuteln.Allerdings haben die sortenreinen "Gummibären" auch einen kleinen Beigeschmack. Im Vergleich zur gemischten Packung sind sie nämlich etwas teurer. Und zwar um 65 Cent pro hundert Gramm.(wil)