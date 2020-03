Dieses Abendessen in Wien kostet stolze 333 Euro

Am 10. März 1950 feierte der "Dritte Mann" in Wien seine Premiere. Anlässlich des 70. Jubiläums bietet das Riesenrad ein Dinner zu Ehren Harry Lime an.

Es ist der bekannteste Wien-Film, vor 70 Jahren feierte "Der Dritte Mann" im Wiener Apollo-Kino Premiere. Pünktlich zum Jubiläum bietet "moving events" ab sofort ein "Dritte Mann"-Dinner am Riesenrad an. Das Wiener Wahrzeichen wurde freilich nicht zufällig ausgesucht. Im schwarz-weiß-Klassiker treffen Rollo Martins und Harry Lime in einem Waggon aufeinander. Es ist einer der wichtigsten Szenen im Thriller.Beim "Dritten Mann"-Dinner stehen bis zu vier Waggone für das Erlebnis in 65 Meter Höhe zur Verfügung. "Auf ein bis zwei UHD Screens werden Einspielungen und seltenes Filmmaterial mit Hintergrundinformationen gezeigt", erzählt Gerit Hainz von "moving events". Und während Harry Lime über den Schirm flimmert, serviert das Riesenrad-Catering ein 3-Gänge-Menü. "Abgerundet wird das Ambiente durch spezielle Dritte-Mann Dekorationselemente & Accessoires", ergänzt Hainz.Günstig ist das Package, das sich vor allem an Carol Reed-Fans und Firmen richtet, nicht: 333 Euro muss jeder aufbringen, der bei Sonnenuntergang einen "Harry Lime-Cocktail" schlürfen will. Kulinarisch gibt es einen Alliierten-Vorspeisenteller, Kalbsrücken mit Flusskrebs als Hauptgang und eine Dessert-Trilogie aus weißem und dunklem Schokomousse, kombiniert mit einem "Harry-Lime'tten-Sorbet."Das Abendessen in luftiger Höhe kann ab sofort gebucht werden. Einzelpersonen oder Paare haben die Möglichkeit immer am 3. eines jeden Monats (startend mit 3. Juni 2020) einzelne Plätze zu buchen.Neben dem Riesenrad, war auch die Kanalisation ein Original-Schauplatz des preisgekrönten Films. Bei der "3. Mann Tour" geht es über die original Filmtreppe hinunter in einen der ältesten Teile der Wiener Kanalisation. Die Besucher tauchen mittels Projektions- und Lichttechnik in die Welt der Kanalarbeiter, Filmagenten, Schmuggler und Spione ein (wieder buchbar ab 1. Mai 2020).Das Burg Kino am Opernring zeigt den "dritten Mann" jeden Dienstag, Freitag und Sonntag.Einen anderen Zugang zur Welt des Filmklassikers bietet das Dritte Mann Museum (Wien-Wieden). Unter zahlreichen Requisiten aus dem Film, Fotos und Objekten aus der Nachkriegszeit befindet sich hier auch die Original-Zither, mit der Anton Karas in London die Filmmusik komponierte und einspielte.