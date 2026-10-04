i Prinz Harry und Herzogin Meghan. REUTERS/Hollie Adams Romantik in Oxfordshire Harry und Meghan: Erstes Pub-Date in UK Hand in Hand zum Mittagessen: Harry und Meghan gönnen sich nach ihrer UK-Rückkehr einen Pub-Ausflug – mit klassisch britischen Speisen. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien wurden Prinz Harry und Herzogin Meghan nun erstmals gemeinsam fotografiert. Das royale Paar besuchte den gemütlichen Dorfpub "The Falkland Arms" in Oxfordshire – Hand in Hand und mit Sonnenbrillen.

Harry trug bei dem Ausflug eine Baseballkappe der Feuerwehr von Santa Barbara, ein Gruß an ihr Zuhause im kalifornischen Montecito. Meghan erschien ganz in Schwarz mit weißen Sneakern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Britische Klassiker auf dem Teller

Bei den Speisen setzten beide auf Klassiker, heißt es auf gala.de. Meghan entschied sich für glutenfreien Schellfisch im Bierteig mit Pommes, Erbsenpüree und Remouladensauce für 18,25 Pfund. Harry bestellte eine Pastete mit Hähnchen, Schinken und Lauch, dazu Kartoffelpüree, Gemüse der Saison und Bratensoße für 17,95 Pfund.

Im Pub selbst machte man um den prominenten Besuch offenbar wenig Aufhebens. "Hier wird jeder königlich behandelt, egal, wer man ist", wird ein Insider aus dem Lokal zitiert. Jeder Gast werde wie ein Einheimischer empfangen.

Harry und Meghan: Ihre Liebesgeschichte in Bildern i ?

Wie Einheimische verhalten

"Als sie hier waren, haben sich Harry und Meghan einfach wie Einheimische verhalten", so der Insider weiter. Das Paar lebt seit 2020 in Kalifornien, kehrte aber vor Kurzem nach Großbritannien zurück.