Harry und Meghan: Erstes Pub-Date in UK

Seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien wurden Prinz Harry und Herzogin Meghan nun erstmals gemeinsam fotografiert. Das royale Paar besuchte den gemütlichen Dorfpub "The Falkland Arms" in Oxfordshire – Hand in Hand und mit Sonnenbrillen.
Harry trug bei dem Ausflug eine Baseballkappe der Feuerwehr von Santa Barbara, ein Gruß an ihr Zuhause im kalifornischen Montecito. Meghan erschien ganz in Schwarz mit weißen Sneakern.
Bei den Speisen setzten beide auf Klassiker, heißt es auf gala.de. Meghan entschied sich für glutenfreien Schellfisch im Bierteig mit Pommes, Erbsenpüree und Remouladensauce für 18,25 Pfund. Harry bestellte eine Pastete mit Hähnchen, Schinken und Lauch, dazu Kartoffelpüree, Gemüse der Saison und Bratensoße für 17,95 Pfund.
Im Pub selbst machte man um den prominenten Besuch offenbar wenig Aufhebens. "Hier wird jeder königlich behandelt, egal, wer man ist", wird ein Insider aus dem Lokal zitiert. Jeder Gast werde wie ein Einheimischer empfangen.
"Als sie hier waren, haben sich Harry und Meghan einfach wie Einheimische verhalten", so der Insider weiter. Das Paar lebt seit 2020 in Kalifornien, kehrte aber vor Kurzem nach Großbritannien zurück.