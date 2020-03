Härtefallfonds: 5.455 Unterstützungs-Anträge

Bereits 60 Prozent der Anträge waren am Samstag bereits ausgezahlt. Rund 130 Mitarbeiter arbeiten laut der Wirtschaftskammer im Akkord.

Der Härtefall-Fonds von einer Milliarde Euro ist einen Hilfs-Maßnahme der Bundesregierung für Klein- und Kleinstunternehmen während der Corona-Krise.Am Samstag um 10 Uhr waren laut Angaben der Wirtschaftskammer Wien (WKW) bereits 60 Prozent aller eingebrachter Anträge in Auszahlung. 130 Mitarbeiter der WKW erledigen seit Freitag, 17 Uhr, die Schnell-Abwicklung für alle Wiener Anträge zum Härtefallfonds.Mit Samstag, Stand 10 Uhr wurden:5.455 Anträge eingebracht4.874 Anträge bearbeitet1.102 Anträge für die Auszahlung vorgeprüftin 3.307 Fällen bereits die Auszahlung veranlasstÖsterreichweit betrage die Bearbeitungsrate 80 Prozent, so die Wirtschaftskammer Österreich in einer Aussendung. Landesweit gingen 35.000 Anträge in der Wirtschaftskammer ein.Die WKW rechnet zum jetzigen Stand damit, dass alle Anträge, die am Wochenende eintreffen, bearbeitet werden können und bereits Dienstag oder Mittwoch die Zahlungen bei den Antragsteller eintreffen werden.Anträge und Informationen im finden sich im Internet auf der Seite der Wirtschaftskammer