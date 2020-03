Hasenkinder Lea und Leo klären Kids über Virus auf

Lea und Leo sind die Maskottchen der Landeskliniken in NÖ. Vielen Kindern haben sie schon Trost gespendet, jetzt informieren sie über Corona.

Hasenkinder erklären ab jetzt unseren Kleinsten alles rund um das Thema Corona-Virus: Die Landesgesundheitsagentur Niederösterreich hat aktuelle Hörspiele für Kinder entwickelt."Wir alle müssen uns in dieser herausfordernden Zeit umstellen und unsere Gewohnheiten der aktuellen Situation anpassen. Das trifft vor allem auch unsere Kinder, die ihre Großeltern und Freunde nicht treffen können und die Schule nicht wie üblich besuchen dürfen", erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (VP). Um dabei zu helfen, gibt es jetzt eine neue Initiative der Landesgesundheitsagentur.Neben den Pflege- und Betreuungsaufgaben, die in den Einrichtungen geleistet wird, ist es ebenso wichtig zu informieren, so die Idee dahinter. Gerade die Kleinsten werden dabei häufig vergessen. "Deshalb ist es mir persönlich ein großes Anliegen, alle Eltern dabei zu unterstützen", betont Konrad Kogler, Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur.Nun sollen fünf Hörspiele mit Lea und Leo über verschiedene Themen rund um das Thema Gesundheit spielerisch aufklären. Bisher werden in je einem Hörspiel «Kontakt mit älteren Menschen», «Händewaschen», «Abstand halten», «richtiges Niesen und Husten» und «Arbeit im Klinikum» kindgerecht erklärt, weitere sind bereits in Planung.Zu finden sind die Hörspiele auf dem YouTube-Kanal der NÖ Landesgesundheitsagentur, der Facebook-Seite «Gesund und gepflegt» und auf der Webseite www.noe-lga.at.