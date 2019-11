Hass gegen Gründer (17)stoppt neue Lehrer-App

Eine App hat selten für so viel Gesprächsstoff gesorgt wie "Lernsieg". Nun wurde sie offline genommen. Zum Schutz des Gründers.

Lehrer wettern gegen App

Empörte Lehrer, verunsicherte Eltern, dazwischen viele Schüler – der Start der Bewertungs-App "Lernsieg" sorgt für Aufregung in Österreichs Bildungseinrichtungen. Montag Nachmittag war das Portal dann plötzlich nicht mehr erreichbar. Grund dafür ist eine enorme Hass-Welle gegen den Gründervon "Lernsieg", Benjamin Hadrigan.Er wurde seit dem Wochenende mit unzähligenbösartigen Nachrichten bombardiert. Die hinter der App stehenden Betreiber wollen den 17-jährigen Schüler jetzt schützen. Denn für ihn sei es nicht einfach, auf diese Flut an Beschimpfungen zu reagieren.Die App geht erst wieder ans Netz, wenn der Jugendliche davon abgeschirmt werden kann. Ein Erfolg ist die App jedenfalls: In drei Tagen wurde sie 70.000 Mal heruntergeladen.120.000 Bewertungen von Lehrern und 16.500 Meinungen zu Schulen wurden verzeichnet. In sozialen Medien wird, oft von Lehrern, gegen die App gewettert. Sie orten etwa Datenschutz-Probleme.