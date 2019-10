Hasspostings: Glawischnig gewinnt gegen Facebook

Der Europäische Gerichtshof entschied am Mittwoch: Facebook muss Hasspostings weltweit löschen. Auslöser war eine Klage von Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig.

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshof stellt jetzt klar: Facebook kann gezwungen werden, Hasspostings zu löschen. Und das weltweit.Die Entscheidung der EU-Richter wurde am Donnerstag bekannt - und hat eine wichtige österreichische Komponente. Eine Klage von Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig hatte den Fall erst vor das Gericht gebracht.Im Verfahren C- 18/18, wie es ganz genau hieß, ging es um böse User-Kommentare auf Facebook, die unter einem Facebook-Posting über Glawischnig gepostet wurden. Das Posting enthielt ein Foto von Glawischnig und den Begleittext: "Grüne: Mindestsicherung für Flüchtlinge soll bleiben".Darunter wurden beleidigende Aussagen über Glawischnig gepostet, sie wurde unter anderem als "miese Volksverräterin" bezeichnet.Das nun gefällte Urteil hat weit über Glawischnigs Fall hinaus Bedeutung. Glawischnig hatte 2017 eine Musterklage eingereicht, nachdem sie bei Facebook mit ihrem Wunsch, die beleidigenden Kommentare zu löschen, abgeblitzt war.Neben den Höchstrichterin war auch schon der Generalanwalt des EuGH der Meinung gewesen, dass Facebook in Zukunft verpflichtet werden kann, beleidigende Postings zu löschen.