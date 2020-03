Wegen Corona solltest du einen Stressball kaufen

Ein kleiner Ball, der die Hände beschäftigt, kann dazu beitragen, eine Infektion mit dem Coronavirus zu vermeiden.

Das Corona-Virus ist in aller Munde – viele wollen sich mit Schutzmasken gegen die Bedrohung wappnen. Tatsächlich ist deren Wirkung aber umstritten. Was tun, um möglichst nicht mit dem Erreger in Berührung zu kommen?Eine der wichtigsten Strategien zum Selbstschutz erklärt die in New York tätige Professorin Vanessa Raabe gegenüber der New York Times : Es gelte, Berührungen des Gesichts zu vermeiden.Im Alltag kommen unsere Hände mit vielen potenziell kontaminierten Oberflächen in Kontakt. Wir sollten also vermeiden, mit den Fingern das Gesicht zu berühren und Erregern über Mund, Augen und Nase einen Weg in den Körper zu bieten. Regelmäßiges Händewaschen mit Seife ist Pflicht.