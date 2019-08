So hilfst du der gestressten Sommer-Haut

Vorbeugung ist zwar immer die beste Pflege, doch bei diesem Sommer kann man schon einiges an UV-Strahlen "erwischt" haben, das zur vorzeitigen Hautalterung beiträgt.

Die Haut hat in diesem Sommer einiges "mitgemacht". Mit vielen Sonnenstunde, Hitze und Schweiß ist sie jetzt bereit für eine ordentliche Portion Pflege.Wer auf Hyaluronsäure-Seren setzt, hat schon vieles richtig gemacht. Hyaluronsäure hat die Fähigkeit Wasser zu speichern und dies in der Haut. Trockene Haut ist einer der häufigsten Gründe für vorzeitige Hautalterung. Hyaluronsäure ist selbst Bestandteil der Haut und damit kann sie bereits mit jungem Alter angewandt werden.Squalane und Niacinamide bekommt man in "Reinform" im Fachhandel und kann sie selbst in seine eigenen Cremen mischen oder man benutzt sie als Serum vor der Creme.Beide Inhaltsstoffe sind komplett geruchslos und ähnlich wie ein leichtes Öl, das sofort in die Haut einzieht. Das beste an Squalane: Es ist Teil unserer eigenen Haut! Besonders trockene Hauttypen, die nicht genug Hauttalg produzieren, können damit das Defizit ausgleichen.Niacinamide ist flüssiges Vitamin B3, das das Erscheinungsbild der Haut ebemäßiger erscheinen lassen kann. Im Fachhandel (bspw. von The Ordinary) bekommt man es in einer Konzentration, die man direkt in die Creme mixen oder eben als Serum verwenden kann.Auf der einen Seite ist die Sonne ein wichtiger Produzent für Vitamin D, das lebenswichtig für unseren Organismus ist, zum anderen ist die UV-Strahlung ein Problem für unsere Haut.UV-Strahlen können über Runzeln und Falten, die zwar unschön, aber nicht gefährlich sind, noch viel stärkere Schäden hinterlassen - im schlimmsten Falle Hautkrebs oder Augenerkrankungen, die im Alter bis zu Erblindungen führen können.Bleiben wir bei der Haut, diese ist mit ihrer obersten Schicht zwar für die Sonnenstrahlen gerüstet, doch je nach Hauttyp ist man besonders anfällig für Sonnenbrände, die auch nach der Abheilung die Hautzellen verändern können.Sonnencremen schützen gegen Sonnenbrand und vorzeitig Hautschäden, sollten jedoch auch UV-A und UV-B abwehren können, um optimal zu wirken.(mia)