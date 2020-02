Klitschko-Ex schon wieder verprügelt: Freund in Haft

Hayden Panettiere nahm ihren Prügel-Freund zurück. Am Valentinstag schlug er wieder zu. Ein Nachbar rief die Polizei.

"Er hat mich windelweich geprügelt"

Prügel-Freund schon wieder auf freiem Fuß

Tochter (5) bei Papa Wladimir Klitschko in Sicherheit

Wladimir Klitschkos Kindsmutter Haydn Panettiere scheint in einer Spirale aus Gewalt gefangen. Im vergangenen Jahr, es folgten Anzeige und Gerichtsverhandlung. Der Richter verbot dem Prügelfreund bis September den Kontakt zu ihr.Am Valentinstag stand wieder die Polizei vor Haydns Haus in Wyoming. Die Officers des Teton County Sheriff Büros wurden um 2.30 Uhr von einem Nachbarn gerufen.Die Beamten fanden den betrunkenen Brian Hickerson vor dem Haus. Haydn hatte ihn ausgesperrt, nachdem er sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. "Er hat mich windelweich geprügelt", soll die Klitschko-Ex gesagt haben. Die Beamten gaben an, dass Haydens Gesicht rot und geschwollen wirkte. Auch ihre linke Hand war geschwollen, die Haut aufgerissen, wo Hickerson mit seiner Uhr hängen geblieben war.Die Polizisten nahmen Hickerson wegen häuslicher Gewalt fest. Erschwerend kommt dazu, dass sich der betrunkene Prügler weigerte, sich den Beamten gegenüber auszuweisen. In Wyoming sind die Strafen für häusliche Körperverletzung allerdings sehr gering. Hickerson ist bereits wieder auf freiem Fuß.Beim letzten Mal schlug Hickerson in Los Angeles zu. Dort ging er im Mai 2019 auf Panettiere los, die Folgen waren ungleich schwerwiegender. Er musste monatelang mindestens 100 Meter Abstand zu seiner Freundin halten. Erst im September legte der Richter den Fall ad acta. Der Grund: Es konnte kein Tatzeuge gefunden werden. Bereits im November wurden die beiden wieder zusammen gesehen.Panettieres Tochter Kaya bekam von der neuerlichen Prügelattacke nichts mit. Die Fünfjährige lebt seit mehr als einem Jahr bei Papa Wladimir Klitschko in der Ukraine.