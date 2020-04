Heer zieht jetzt Soldaten vom Auslands-Einsatz ab

Aus gesundheitlichen Grünen bringt das Bundesheer Soldaten aus Risikogruppen nun nach Österreich zurück.

In Absprache mit den internationalen Organisationen wird das Österreichische Bundesheer vorübergehend die Truppenstärken in den Auslandseinsätzen reduzieren. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP): "Wir stehen im Spannungsfeld zwischen internationaler Solidarität und der Fürsorgepflicht gegenüber unseren Soldatinnen und Soldaten. Ihr Schutz hat oberste Priorität. Ich bin mir unserer internationalen Verpflichtungen vollkommen bewusst. Daher sind alle Maßnahmen mit unseren internationalen Partnern und den Missionsführungen abgestimmt."Das Bundesheer wird Personen aus den Einsatzräumen zurückholen, die nicht unmittelbar und dringend an der Erfüllung der Missionsziele beteiligt sind. Dies betrifft vor allem Personen, die aufgrund ihres Alters einer Risikogruppe angehören. Bei Kleinmissionen kann es zu verstärkten Maßnahmen kommen. So wurde beispielsweise die Ausbildungstätigkeit der EU-Trainingsmission in Mali eingestellt. Die heimkehrenden Soldaten werden nach ihrer Rückkehr in eine 14-tägige Heimquarantäne entlassen.Derzeit stellt das Österreichische Bundesheer 1.466 Soldaten im Auslandseinsatz mit Schwerpunkt auf dem Balkan und im Nahen Osten. Dazu kommen noch kleinere Missionen in Afrika, Osteuropa und Afghanistan sowie in der Mission der EU im Mittelmeer.