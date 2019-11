Heidi Klum als Alien: "Schaut aus wie ein Huhn"

Für Heidi Klum begann Halloween früh am Morgen - in einer Auslage in New York. Dort begann ihre Verwandlung zum Alien.

"Ich fand die Idee lustig, eine Live-Installation zu sein. Für mich ist es Life-Art. Die Leute können in der Früh kommen, zuschauen, dann einkaufen gehen und wenn sie fertig sind, werd' ich noch immer da sein": Jedes Jahr versucht sich Heidi Klum zu Halloween zu übertreffen. Inzwischen weiß sie, wie lang es dauert, sich zu transformieren. Jedes Jahr postet sie Bilder von der Verwandlung, 2019 ging sie sogar noch einen Schritt weiter.In New York setzte sich Heidi in ein Schaufenster und ließ die Passanten zuschauen als Maskenbildner und Make-up-Artists den ganzen Tag an ihr herumwerken. Gleichzeitig wurde ins Internet gestreamt."Es schaut aus wie ein Huhn, ich steige in ein Huhn": Wer sich nicht vorstellen kann, wie es ist, in einem Ganzkörperanzug zu stecken, Heidi brachte die Erfahrung auf den Punkt.Klum Best of HalloweenAm Abend hatte die Model-Mama dann ihren Auftritt mit Herz und Hirn – die wirklich zu sehen waren (siehe Fotoshow und Video). Teils Alien, teils schief gegangenes Experiment und eine starke Briese Körperwelten.Göttergatte Tom Kaulitz musste ebenfalls mitmachen. Ihn steckte Heidi in einen blutigen Astronauten-Anzug – weil sie ihn zum Fressen gern hat.