Kein Coronavirus? Heidi spielt mit Hund im Garten

Supermodel Heidi Klum teilte mehrere Videos, in denen zu sehen ist, wie sie mit ihrem Hund im Garten spielt.

Vor wenigen Tagen klagte Heidi Klum auf Instagram noch über Fieber, Schnupfen und Husten. "Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung", meinte sie damals in einer Insta-Story, ließ sich aber sicherheitshalber auf das Coronavirus testen. Kurz darauf begab sie sich in Selbstisolation. Zu ihren Testergebnissen hat sich Heidi noch nicht geäußert. Sie bekommt erst am heutigen Donnerstag (19.3.) die Resultate.Doch dem Supermodel scheint es offenbar besser zu gehen. Auf Instagram teilte sie ein Foto, in denen sie mit Mütze und Schal zu sehen ist sowie mehrere Videos, in denen sie mit ihrem Hund im Garten (oder im Park?) spielt. Ihr Bild kommentierte sie mit dem Wort "Liebe".Spätestens nach diesen Postings sind sich die Fans sicher, dass Heidi den Coronavirus nicht hat. "Wenn sie wirklich krank wäre, könnte sie nicht schon nach drei Tagen an die frische Luft gehen", meint ein Fan. Ein anderer Follower fragt: "Hast du dein Ergebnis schon? Alle müssen jetzt zuhause bleiben und alles tun, damit die Krise schnell vorbeigeht". Heidi hat bis jetzt nicht reagiert.